(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В казанском аэропорту задержаны несколько рейсов из-за сообщения о заложенной в самолете бомбе, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Пассажир рейса Казань – Домодедово (Москва) сообщил, что в одном из самолетов находится взрывное устройство.

По данным источника, мужчина – житель Тверской области – о заложенной взрывчатке сообщил буквально за пять минут до вылета самолета. Сразу после его слов в аэропорту началась эвакуация. На месте работали сотрудники экстренных служб.

Из двух терминалов аэропорта были эвакуированы персонал, пассажиры, встречающие и провожающие.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.