Татар-информ

13 мая 2019, 15:28

ОбществоЗдоровье и среда

Гидрометцентр РТ: Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани выше критического на 1,3 метра

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ОбществоЗдоровье и среда

Гидрометцентр РТ: Уровень Куйбышевского водохранилища у Казани выше критического на 1,3 метра

При этом вода в Куйбышевском водохранилище у столицы Татарстана не доходит до среднемноголетнего уровня на 2,5 метра.

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). На сегодняшний день уровень Куйбышевского водохранилища у Казани зафиксирован на отметке 50,12 метра Балтийской системы, что ниже среднемноголетнего уровня воды на 254 см. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

«Уровень воды Куйбышевского водохранилища у Казани зафиксирован на отметке 50,12 мБс, что ниже среднемноголетнего уровня воды (норма) на 254 см и выше минимального допустимого навигационного уровня воды (критического уровня воды) – 49,00 мБс – на 138 см», – говорится в сообщении.

Абсолютно максимальный уровень воды в 54,77 мБс на акватории Куйбышевского водохранилища у Казани был отмечен 20 мая 1979 года, а абсолютно минимальный уровень воды в 46,04 мБс – в 1976 году.

Таким образом, амплитуда колебания уровня воды у столицы Татарстана может достигать почти 9 метров. В засушливый 2010 год минимальные уровни воды у Казани опускались до отметок 49,92–49,07 мБс к октябрю-ноябрю.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что о близости уровня Куйбышевского водохранилища в Татарстане к критической отметке заявил руководитель ФГУ «Средволгаводхоз» Фоат Мухаметшин.

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