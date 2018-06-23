Хедлайнерами открытия «Зеленого фитнеса» в Казани станут хоккеисты «Ак Барса» и Хабиб Шарипов

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Виктория Елфимова). Хедлайнерами открытия пятого сезона социально-спортивного движения «Зеленый фитнес» в Казани станут победитель шоу «Песни» Хабиб Шарипов и игроки хоккейного клуба «Ак Барс». Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал руководитель и основатель движения Мурат Димитров.

«Мы соберем около 15 представителей популярных спортивных направлений. Это будут самые известные тренеры Казани. Хедлайнерами открытия станут Хабиб Шарипов и хоккеисты из клуба “Ак Барс“», – сказал Димитров.

В города Татарстана и России пригласят олимпийских чемпионов и чемпионов мира. На открытии в Казани предполагается презентовать все 15 направлений «Зеленого фитнеса», провести творческую часть, а также прочитать лекции по правильному питанию.

«Также мы планируем установить массовый рекорд по одному из физических упражнений. Мы сейчас определяем, как это будет проходить», – добавил организатор.

Новый сезон «Зеленого фитнеса» стартует 26 мая в 50 городах России. В Казани мероприятие начнется в 14 часов на большой зеленой лужайке в парке Горького.

Тренировки «Зеленого фитнеса» можно посещать независимо от возраста и уровня подготовки. Расписание программ появится на сайте www.zel.fit.ru.

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