(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). На заводах и предприятиях Татарстана введут фитнес-зарядки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра спорта РТ Айрат Ахмеров.

«Есть у нас и совместные наработки по внедрению фитнеса на предприятиях. Чтобы фитнес был не только в парках, но и на производствах», – отметил замминистра.

По словам заместителя Премьер-министра Татарстана Лейлы Фазлеевой, производственные зарядки – это хорошо забытая, но результативная старая мера.

«Есть определенная доля скептицизма у всех. Но что касается производственной гимнастики – это хорошо забытое старое. Есть определенный комплекс упражнений, который в свое время был разработан для разных производств. Эти комплексы доказали свою необходимость», – подчеркнула вице-премьер РТ.

«Что мы предприняли? Мы совместно с “Зеленым фитнесом“, с Минспортом, с профсоюзами республики медленно начали двигаться и популяризировать гимнастику. Здесь большая работа за руководителем, конечно. Эта спортивная нагрузка дает результаты – безусловно. Это полезно и для повышения работоспособности, концентрации внимания, снятия усталости и напряжения», – объяснила Лейла Фазлеева.

По ее словам, идея по распространению производственной гимнастики была поддержана в Государственной Думе РФ и в Общественной палате России.

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