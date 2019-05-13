Исполком Автограда анонсировал строительство школьных спортплощадок и «тренажерного зала» в парке

(Набережные Челны, 13 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в 2019 году появятся новые спортивные площадки в школах и комплекс уличных тренажеров в одном из парков города. Об этом сообщил начальник Управления физкультуры и спорта исполкома города Роман Насрединов на деловом понедельнике в мэрии Автограда.

Современные спортивные площадки будут смонтированы к новому учебному году в школах №№ 9, 45, 54 и 58, а также в кадетской школе «Калкан», где в прошлом году прошел капитальный ремонт. В школе № 12 поселка ГЭС установят универсальный хоккейный корт с трибунами и раздевалками. Аналогичное сооружение появилось на территории лицея-интерната № 84 имени Гали Акыша в 2018 году.

Также в парке «Прибрежный», в районе освещенной лыжной трассы, будет установлен комплекс уличных силовых тренажеров.

«За последние шесть лет в Набережных Челнах при активной поддержке Президента РТ Рустама Минниханова появилось 49 новых спортивных сооружений. Всего в городе размещены 542 плоскостных сооружения, которые подходят для спортивных занятий в летнее время. Все они должны быть подготовлены к началу школьных каникул и периоду отпусков», – заметил Роман Насрединов, обращаясь к балансодержателям.

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