(Набережные Челны, 13 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах в рамках системы «Умные сети» установят 12,6 тыс. интеллектуальных приборов, сообщил руководитель Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Автограда Салават Ситдиков на деловом понедельнике.

По словам Ситдикова, компания «Набережночелнинские электрические сети» в прошлом году завершила второй этап реконструкции распределительных сетей с внедрением элементов «Умных сетей». Работы охватили микрорайоны Нового города с 1-го по 6-й.

«Использование элементов системы “Умные сети“ повышает надежность, сокращает время на аварийные и плановые отключения, делает сети дистанционно и автоматически управляемыми», – отметил Ситдиков.

Также были реконструированы объекты распределительных сетей в поселке Орловка и в городской промзоне. Сети электроснабжения подведены к новой школе № 39 в микрорайоне Замелекесье и к Центру временного содержания мигрантов при МВД РТ. Осуществлено технологическое присоединение к более чем 350 объектам, в том числе и к домам, построенным по программе социальной ипотеки в 63-м комплексе.

В 2019 году Набережночелнинские электрические сети продолжают работы по внедрению системы «Умные сети». До конца года в жилом фонде и социальных учреждениях смонтируют 12 тыс. 650 комплектов интеллектуальных электросчетчиков. Эти приборы будут использоваться не только для снятия показаний в автоматическом режиме, но и для оперативного управления распределительными сетями.

Также на этот год запланирована реконструкция распределительных сетей промышленной зоны Челнов – с установкой индикаторов короткого замыкания, реклоузеров и выключателей нагрузки.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.