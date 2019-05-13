Власти Набережных Челнов призвали коммунальщиков «не вскрывать свежий асфальт»

(Набережные Челны, 13 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Набережных Челнах начинает работу координационный штаб по подготовке к новому отопительному сезону. По словам главы города Наиля Магдеева, это необходимо не только для своевременного освоения денежных средств, выделенных на подготовку к зиме, но и для координации действий сетевиков и дорожников.

Всего в Набережных Челнах на подготовку к зиме потратят 2 млрд рублей, сообщил начальник Управления городского хозяйства и жизнеобеспечения населения исполкома Автограда Салават Ситдиков на деловом понедельнике.

По словам Ситдикова, общий объем вложений в подготовительные работы к новому отопительному сезону составит 1 млрд 959 млн рублей. Из них 784 млн рублей пойдут на подготовку объектов коммунального хозяйства, а 1 млрд 174 млн рублей – на капитальный и текущий ремонт жилищного фонда.

На основном источнике теплоснабжения города, Набережночелнинской ТЭЦ, запланированы ремонтные работы на 250 млн рублей. Кроме того, планируется держать под контролем запас топлива. Так, нормативный запас мазута для ТЭЦ составляет 10 тыс. 740 тонн. На данный момент теплоцентраль располагает 45 тыс. 492 тоннами топлива, сообщил Ситдиков.

По итогам выступления руководителя городского ЖКХ мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил о необходимости создания координационного штаба, заседания которого будут проводиться раз в две недели по субботам с участием представителей всех задействованных в сезонных работах предприятий.

«Это необходимо и для того, чтобы своевременно освоить заложенные на ремонтные работы средства: 2 млрд рублей – нешуточные деньги, и для координации действий различных служб. К сожалению, у нас есть печальный опыт, когда вслед за дорожниками приходят сетевики и требуют открыть им ордер для проведения земельных работ на только что отремонтированных улицах. Так было на проспекте 40 лет Победы. Через две недели после того, как положили асфальт, пришли ремонтники – им, видите ли, надо заменить здесь трубы. А где вы были раньше, когда дорожные работы только начинались?» – задал риторический вопрос глава города.

По словам Магдеева, схема и график дорожных работ давно уже обнародованы, и сетевикам теперь придется подстраиваться под них. Детали взаимодействия коммунальных служб будут обсуждаться на заседаниях координационного штаба.

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