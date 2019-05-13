В мэрии Казани рассказали об отключениях горячей воды в этом году

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). С сегодняшнего дня в Казани начались опрессовки тепловодов. На время мероприятий в многоквартирных домах отключают горячую воду. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ сообщил председатель Комитета ЖКХ исполкома города Дмитрий Анисимов.

В Казани 7 мая завершился отопительный период, начавшийся 1 октября. Его продолжительность составила 218 суток – на восемь дней меньше, чем в прошлом году. Период прошел стабильно, без происшествий, чему способствовала большая подготовительная работа. С 13 мая начинаются опрессовки тепловодов казанских тепловых сетей «Татэнерго».

В этом году опрессовки «Татэнерго» разбиты на четыре этапа и проводятся по отдельным зонам в целях оперативного устранения выявленных повреждений.

«Так, с 13 по 15 мая в Казани испытывают тепловоды заречной зоны от ТЭЦ-2 и районной котельной “Савиново“. С 3 по 5 июня – от ТЭЦ-3 в районе Жилплощадки и части Авиастроительного района. С 24 по 26 июня и с 8 по 10 июля – в центральной и южной части города от ТЭЦ-1 и районной котельной “Азино“», – пояснил Анисимов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в мае Казань ждет масштабное отключение горячей воды.

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