В мае Казань ждет масштабное отключение горячей воды

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В мае в Казани пройдет масштабное отключение горячей воды. График опубликован на официальном сайте мэрии столицы Татарстана.

Отключение связано с ремонтом и гидроопрессовками тепловых сетей и затронет дома, присоединенные к сетям АО «Татэнерго» (Казанские тепловые сети).

Отключать горячую воду будут в несколько этапов: с 13 по 15 мая, с 13 по 26 мая, с 16 по 26 мая и с 13 мая по 2 июня.

Помимо жилых домов речь идет также и об объектах инфраструктуры. Так, например, несколько дней горячей воды не будет в роддомах №№ 1, 2 и 4, горбольницах №№ 7, 9 и 16, госпитале ветеранов ВОВ, реабилитационном центре МЧС РТ, плавательном бассейне «Казаньоргсинтез», СК «Батыр», ТРК «Тандем», аквапарке «Ривьера», «Татнефть Арене», «Казань Арене» и Дворце единоборств.

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