(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Ксения Перепеченова). Татарстанские бизнесмены мало знают о новых правилах маркировки товаров, которые вскоре заставят их потратиться на новое оборудование, заявил уполномоченный при Президенте Республики Татарстан по защите прав предпринимателей Тимур Нагуманов в интервью ИА «Татар-информ».

«Для предпринимателей это дополнительная нагрузка, большинство бизнесменов, которые занимаются торговлей товарами, подлежащими обязательной маркировке, понесут дополнительные траты. Совет [по предпринимательству при Президенте РТ] активно ведет разъяснительную работу с предпринимателями, потому что в Татарстане бизнесмены мало информированы об этой норме», — пояснил Нагуманов.

Предпринимателям придется переориентировать бизнес-потоки, обновить программное обеспечение и докупить оборудование для сканирования. Однако некоторые бизнесмены позитивно оценили закон, который будет бороться с контрафактной продукцией, рассказал бизнес-омбудсмен.

«Тем, кто занимается производством обуви, это поможет бороться с контрафактом. Раньше обувь низкого качества из Китая или других стран по низкой цене составляла не совсем здоровую конкуренцию. А маркировка откорректирует эту ситуацию», — отметил Нагуманов.

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