Казань и Набережные Челны вошли в топ-50 городов РФ по числу уверенных в своем будущем

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). Казань и Набережные Челны вошли в топ-50 городов России по количеству жителей, уверенных в своем будущем.

Таковы результаты исследования Финансового университета при Правительстве РФ, основанного на проведенных в I квартале 2019 года социологических опросах в 78 российских городах с населением более 250 тыс. человек.

Казань с 58% уверенных в завтрашнем дне оказалась на 49-месте, опередив Грозный, но уступив Мурманску. Набережные Челны же с 63% с оптимизмом смотрящих в собственное будущее разместились на 20-м месте – между Вологдой и Липецком.

При этом больше всего уверенных в своем завтрашнем дне оказалось в Чите (73%), а меньше всего – в Ярославле (45%). В целом же среди жителей крупнейших городов страны число оптимистически настроенных граждан составило 59%, что соответствует средним многолетним значениям.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что согласно данным опроса, проведенного учеными К(П)ФУ и специалистами Фонда «Общественное мнение – Татарстан», более половины жителей Казани и Набережных Челнов уверены в завтрашнем дне.

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