Исследование КФУ: Более половины татарстанцев уверены в завтрашнем дне

(Казань, 16 апреля, «Татар-информ», Артур Казанцев). Более половины (57%) жителей Казани и Набережных Челнов уверены в завтрашнем дне, следует из опроса, проведенного учеными КФУ и фондом «Общественное мнение — Татарстан». Об этом рассказал на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ заявил доктор политических наук Андрей Большаков.

«Чувство безопасности и уверенность в завтрашнем дне. По поводу безопасности 81% высказали свое мнение, а уверенность в завтрашнем дне есть у 57% жителей», — рассказал он.

Исследование посвящено социальной напряженности в Татарстане и было проведено с конца 2018-го по 1-й квартал 2019 года. Всего эксперты опросили 1,5 тыс. человек от 18 лет.

Опрос был проведен среди студентов, бизнесменов, фермеров и самозанятых.

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