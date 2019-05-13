Борис Менделевич: Диспансеризация – один из способов заботы о своем здоровье

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Динара Прокопьева). Диспансеризация – это один из способов заботы о своем здоровье, поскольку она позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях. Об этом напомнил депутат Государственной Думы от Татарстана Борис Менделевич, комментируя вступившие в силу нововведения, связанные с прохождением диспансеризации.

«С детства нас приучали, что здоровье надо беречь смолоду. И диспансеризация – один из способов заботы о своем здоровье. Систематические медосмотры позволяют выявлять хронические заболевания на ранней стадии, что повышает шансы на оздоровление», – подчеркнул Борис Менделевич.

Собеседник агентства отметил, что со второго полугодия 2019 года россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно. При этом диспансеризация граждан в возрасте от 18 до 39 лет будет проводиться раз в три года.

«Работающим гражданам будет выделен один оплачиваемый выходной на прохождение диспансеризации, а россияне с 40 лет получили возможность проходить профилактические медосмотры ежегодно. Также дополнительные обследования предусмотрены для лиц старше 65 лет, ветеранов, инвалидов. Что немаловажно, пройти диспансеризацию можно вечером и по субботам», – констатировал парламентарий.

При этом он добавил: «Важно, чтобы каждый воспользовался всеми возможностями, которые прописаны в законодательстве».

Всеобщая диспансеризация взрослого населения проводится с 2013 года. В этом году сходить на профилактический медосмотр смогут те, кто родился в 1920, 1923, 1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941, 1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995 и 1998 годах.

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