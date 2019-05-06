Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров вступил в силу сегодня, 6 мая. Приказ утвержден Министерством здравоохранения РФ, сообщает «Российская газета».

Согласно новым правилам, люди старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно. Кроме этого, им будут проводить скрининги с целью выявления онкологических заболеваний на ранней стадии.

Для россиян от 18 до 39 лет сохранится прежняя периодичность прохождения массового обследования — раз в три года. Процедура останется бесплатной и добровольной.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев поручил выделить россиянам старше 40 лет ежегодный выходной для диспансеризации.

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