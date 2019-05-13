В Казани впервые состоится праздник «Улица Тукая»

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). В Казани 18 мая в рамках акции «Ночь музеев» впервые пройдет праздник «Улица Тукая». Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана сообщил префект территории «Старый город» Марат Усманов.

«Праздник начнется на новой сценической площадке во дворе музея. В программе – выступление женского джаз-оркестра “Фантазия”, литературный спектакль в исполнении артистов театра Камала», – отметил докладчик.

В музее в этот день будут организованы обзорные экскурсии, тематические квесты и мастер-классы. Все желающие смогут принять участие в велотуре и пешеходной экскурсии.

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