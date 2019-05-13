Минниханов согласовал компенсации малообеспеченным на покупку цифровых приставок и антенн

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Президент Татарстана Рустам Минниханов 7 мая согласовал выделение компенсации малообеспеченным гражданам в связи с переходом на цифровое эфирное вещание. Об этом на деловом понедельнике в мэрии Казани заявил начальник Управления информационных технологий и связи города Рифат Ханнанов.

«В перечень включены многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов, со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, одинокие пенсионеры старше 70 лет и одинокие инвалиды со среднедушевым доходом ниже 20 тыс. рублей в месяц. Средства выделены на приобретение приставок (до тысячи рублей) и антенн (до тысячи рублей)», – отметил докладчик.

Обратиться за компенсацией и уточнить перечень необходимых документов можно в отделениях соцзащиты и по номеру федерального информационного центра – 8 (800) 220-20-02.

В Татарстане с 3 июня будет отключено аналоговое вещание. Подробнее о том, как перейти на «цифру», читайте в материале на сайте «События».

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