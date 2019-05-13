Мэрия: Казань на 100% охвачена сигналом цифрового вещания

(Казань, 13 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Казань на 100% охвачена сигналом цифрового эфирного вещания. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана заявил начальник Управления информационных технологий и связи города Рифат Ханнанов.

«Для перехода на цифровое вещание необходимо уточнить, поддерживает ли ваш телевизор цифровой стандарт. Если нет, то надо приобрести приставку. Отключение аналогового вещания не коснется абонентов кабельного и спутникового телевидения, IP-телевидения, а также абонентов, на экранах телевизоров которых отсутствует буква “А”», – отметил докладчик.

В Татарстане с 3 июня будет отключено аналоговое вещание. Подробнее о том, как перейти на «цифру», читайте в материале на сайте «События».

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