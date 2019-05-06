В Нижнекамске объявлен конкурс идей на лучший дизайн и название нового колеса обозрения

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Жителям Нижнекамска предложили устроить мозговой штурм и в срок до конца мая прислать на почту smi.nk@mail.ru предложения по новому колесу обозрения, которое появится в парке «Семья», сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.



Колесо обозрения появится в парке «Семья» к Новому 2020 году. Его высота составит 42 метра, и новый объект претендует стать еще одним символом города нефтехимиков. Планируется, что кабинки нового аттракциона будут закрытыми, а также будут обогреваться, поэтому аттракцион сможет функционировать даже в зимнее время.



Для того, чтобы аттракцион получился по-настоящему уникальным, жителям Нижнекамска предлагают устроить мозговой штурм и ответить на вопросы, как его назвать, какие декоративные элементы или иллюминацию добавить.



Объем инвестиций составит 63 млн рублей.

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