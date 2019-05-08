Воспитанники Верхнеуслонского детсада подготовили для ветеранов большой концерт

(Казань, 13 мая, «Татар-информ»). В Верхнеуслонском детском саду «Березка» прошел праздник, посвященный Дню Победы, пишет газета «Волжская новь».

В гости к малышам пригласили военкома района и участников боевых действий.

Дети старшей группы со своими педагогами подготовили большую концертную программу, включив в нее и выступления малышей подготовительной и средней групп. Концерт прошел в теплой обстановке, дети исполняли композиции, читали стихотворения, танцевали. Большой интерес у малышей вызвали гости и медали, поблескивающие на груди у ветеранов.

«Мы надеемся, что вы никогда не забудете подвига своих прадедов, которые подарили нам всем Великую Победу, всегда будете любить и защищать нашу Родину. Желаем вырасти хорошими людьми и стать достойной заменой сегодняшнему поколению защитников страны», – пожелали виновники торжества.

После праздничного концерта ветераны сфотографировались вместе с детьми на память.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что воспитанники заинского детсада исполнили стихи и вручили подарки бывшей узнице концлагеря.

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