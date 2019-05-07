Татар-информ

12 мая 2019, 05:39

Общество

Воспитанники заинского детсада исполнили стихи и вручили подарки бывшей узнице концлагеря

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Общество

Воспитанники заинского детсада исполнили стихи и вручили подарки бывшей узнице концлагеря

Фото: zainsk-inform.ru

Дети в кителях и пилотках исполнили стихи и песни о войне и мирной жизни, а также вручили ветерану подарки и цветы.

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Воспитанники детского сада «Дружная семейка» города Заинска побывали в гостях у Валентины Ивановой. Она с сестрой Галиной Поповой – бывшие узницы концлагеря, передает «Заинск-информ».

Родные сестры награждены памятными медалями «Непокоренные».

Дети в кителях и пилотках порадовали героя войны, исполнив стихи и песни о войне и мирной жизни, а также вручили ветерану подарки и цветы.

В свою очередь Валентина Григорьевна рассказала ребятам о днях, проведенных в концлагере, и о том, как совсем недавно встретилась с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который поздравил ее с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

 

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