Воспитанники заинского детсада исполнили стихи и вручили подарки бывшей узнице концлагеря

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Воспитанники детского сада «Дружная семейка» города Заинска побывали в гостях у Валентины Ивановой. Она с сестрой Галиной Поповой – бывшие узницы концлагеря, передает «Заинск-информ».

Родные сестры награждены памятными медалями «Непокоренные».

Дети в кителях и пилотках порадовали героя войны, исполнив стихи и песни о войне и мирной жизни, а также вручили ветерану подарки и цветы.

В свою очередь Валентина Григорьевна рассказала ребятам о днях, проведенных в концлагере, и о том, как совсем недавно встретилась с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, который поздравил ее с Днем Победы в Великой Отечественной войне.

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