В Казани установлен очередной температурный рекорд

(Казань, 12 мая, «Татар-информ»). Гидрометцентр Татарстана зафиксировал сегодня днем очередной температурный рекорд.

Так, у метеостанции «Казань — Опорная» была зафиксирована максимальная температура воздуха +32,2 градуса, у АМСГ «Казань — Сокол» столбики термометра поднялись до 32,5 градуса тепла, у АМСГ «Казань — Аэропорт» — до 31,6 градуса.

По данным синоптиков, предыдущий абсолютный максимум температуры воздуха в столице республики был зафиксирован в 1921 году. В этом году 12 мая воздух прогрелся до +30,5 градуса.

Ранее синоптики сообщали о 35-градусной жаре на территории республики. Из-за сильной жары в Татарстане объявлено штормовое предупреждение.

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