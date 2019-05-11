Единовременную выплату ко Дню Победы получат девять участников ВОВ Спасского района

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). Девять участников войны Спасского района РТ получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей, пишет газета «Новая жизнь».



Отделение Пенсионного фонда по РТ осуществляет единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина «О ежегодной денежной выплате некоторым категориям граждан ко Дню Победы».



Участники войны получат выплату в мае текущего года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами. В Татарстане к данной категории относятся около 1500 человек, включая девять человек из Спасского района.



Специально обращаться в территориальные органы ПФР для получения единовременной выплаты не нужно, указанная выплата производится в обязательном порядке на основании данных, имеющихся в распоряжении территориальных органов ПФР.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Спасском районе вручили подарки 11 ветеранам и 58 вдовам участников войны.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.