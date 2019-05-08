В Спасском районе вручили подарки 11 ветеранам и 58 вдовам участников войны

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). 11 ветеранов Великой Отечественной войны в Спасском районе получили открытки и подарки от Президента РТ Рустама Минниханова, депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина и главы района Камиля Нугаева. Продуктовые наборы от президента республики получили также 58 вдов участников войны, пишет газета «Новая жизнь».





Представители руководства и организации ветеранов искренне приветствовали виновников праздника, выразив им благодарность за мужество, труд и терпение.



«Фронтовики, труженики тыла, узники фашистских концлагерей, дети войны – все они на себе испытали ее ужасы, невзгоды, лишения, все внесли свой неоценимый вклад в приближение Победы», – отметили поздравляющие.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что заинских участников Великой Отечественной войны поздравил депутат Госдумы Айрат Хайруллин – поздравления принимали Леонид Мачтаков и Анна Моисеева.

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