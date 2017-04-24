Синоптики Татарстана предупреждают о высокой пожароопасности лесов

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). С 12 по 16 мая местами на территории Татарстана, включая Казань, местами ожидается высокая пожарная опасность лесов (IV класс). Об этом говорится в объявленном Гидрометцентром РТ штормовом предупреждении.

При этом до 15 мая на территории региона действует особый противопожарный режим. Жителям запрещено сжигать мусор и сухую траву, а также готовить пишу на открытом огне.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что МЧС Татарстана предупредило об опасностях аномальной жары, установившейся в республике.

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