В МЧС Татарстана предупредили об опасностях аномальной майской жары в республике

(Казань, 11 мая, «Татар-информ»). В МЧС Татарстана предупредили об опасностях аномальной жары, которая установилась в первой половине мая в республике. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По данным ФГБУ "УГМС Республики Татарстан": начиная с 9 мая на территории Республики Татарстан установилась аномально-жаркая погода с максимальными температурами воздуха 25-30 градусов тепла, среднесуточными температурами на 9 и более градусов выше климатической нормы», – уточнили в пресс-службе МЧС РТ.

Жара продержится в Татарстане вплоть до 16 мая. В дальнейшем ожидается повышение температуры до 33 градусов.

МЧС Татарстана напоминает, что в связи с аномальной жарой возрастает риск ЧП на энергетических системах. Кроме того, повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров, распространения огня на населенные пункты. В такой период появляется вероятность перекидывания огня на жилые дома, придомовые строения и другие здания.

Особенно внимательными нужно быть во время отдыха на природе и возле водоемов – увеличивается риск перегрева и обмороков.



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