Исполнительный директор Федерации волейбола РТ: Зеленодольский район – флагман волейбола республики

(Зеленодольск, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). Исполнительный директор Федерации волейбола Татарстана Мансур Каримов прокомментировал развитие волейбола в Зеленодольске.

«Развитие хорошее, причём по всем направлениям: работают и детские спортивные школы, и ветеранские. Все благодаря большой поддержке руководства. В этом году после начала работы “Школьной лиги“ развитие получил и местный школьный волейбол», – рассказал Каримов.

Также он отметил, что работа по развитию данного вида спорта в муниципалитете будет продолжена: «Зеленодольский район всегда был одним из флагманов волейбола, поэтому, надеюсь, работа продолжится».

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