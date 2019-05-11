15 команд и борьба за выход в полуфинал: в Зеленодольске стартовали соревнования по волейболу

(Зеленодольск, 11 мая, «Татар-информ», Артур Шипилов). В Зеленодольске состоялось торжественное открытие зональных соревнований по волейболу среди мужчин и женщин второй лиги Республики Татарстан на призы общественного движения «Татарстан новый век».

В самом начале мероприятия исполнительный директор Федерации волейбола города Зеленодольска Сергей Саркисян доложил Председателю Государственного Совета Татарстана, президенту Федерации волейбола РТ Фариду Мухаметшину о готовности участников к соревнованиям, после чего к спортсменам обратился сам политик.

«Я хочу поприветствовать участников и поблагодарить организаторов мероприятия, Федерацию волейбола РТ, Министерство спорта Татарстана и всех, кто болеет волейболом. Для развития массового спорта в Татарстане делается многое. Казань – спортивная столица, ведь нам есть на кого равняться: “Зенит-Казань“, “Динамо-Казань“. В этом сезоне им, конечно, не повезло, но главное – упорство», – сказал Мухаметшин участникам соревнований.

Также он отметил, что запущенный в Казани проект «Школьная лига» в скором времени начнёт свою работу и в других муниципалитетах Татарстана.

«Мы отремонтировали практически все волейбольные залы в ДЮСШ, поднимаем зарплату преподавателям. Волейбол – самый интеллигентный командный вид спорта, но самое главное – он доступен», – заключил Председатель Госсовета.

В конце официальной части Мухаметшин вручил за проведение прошлогоднего чемпионата кубок главе Зеленодольского района Александру Тыгину.

Всего в состязаниях принимают участие девять мужских и шесть женских коллективов из различных уголков Татарстана. Команды разделены на группу А и группу В. В первой выступают представители городов, во второй – сельских районов. Команды поборются за путевки в полуфинал зональной лиги.

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