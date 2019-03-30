Татар-информ

27 апреля 2019, 11:10

Общество

В Татарстане ведется капремонт 176 многоквартирных жилых домов

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Общество

В Татарстане ведется капремонт 176 многоквартирных жилых домов

Фото: архив

Первый замглавы Минстроя РТ доложил о состоянии программ капремонта в республике.

(Казань, 27 апреля, «Татар-информ»). В Татарстане по состоянию на 25 апреля ведется капитальный ремонт 176 многоквартирных жилых домов, заявил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на совещании в Доме Правительства РТ. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов, в нем также принял участие Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В 2019 году в республике планируется капитально отремонтировать 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 млн кв. метров, напомнил Фролов. В программе капремонта участвуют 42 района, кроме Атнинского, Дрожжановского и Кайбицкого.

В этом году также планируется отремонтировать 31 здание исполкомов (Советов) поселений муниципалитетов Татарстана. На это выделено 40 млн 345,82 тыс. рублей, работы ведутся на 16 объектах.

Кроме того, ремонтируются 7 зданий молодежных центров из 9 запланированных. Объем финансирования составил 112 млн 415,7 тыс. рублей.

Также в Татарстане ремонтируют подростковые клубы и укрепляют их материальную базу. Работы общей стоимостью 100 млн рублей ведутся в 25 зданиях из 26.

Запланировано также отремонтировать 34 учреждения социального обслуживания и социальной защиты: работы уже ведутся на 8 объектах. На эти цели выделено 121 млн 300 тыс. рублей.

Ремонтные работы также проводятся на 34 объектах культурного назначения из 40 запланированных. Объем финансирования — 401 млн 765,17 тыс. рублей.

Капремонту подвергаются и ветеринарные объединения и управления сельского хозяйства в районах республики. 33 объекта отремонтируют за 49 млн 457,2 тыс. рублей.

Рустам Минниханов поинтересовался слабыми местами в части реализации республиканских программ. По словам первого замминистра, есть проблемы с организацией подготовительных работ для создания проектов общественных пространств. Президент РТ поручил усилить работы в этом направлении, чтобы максимально захватить летний период.

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