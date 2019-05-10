Детские проездные и закон о молодежи: На дебатах «Единой России» назвали варианты благополучия детей

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани в рамках праймериз «Единой России» прошли дебаты на тему «Благополучие будущих поколений». Участники предварительного голосования предложили варианты по воспитанию и образованию детей. Они затронули такие вопросы, как питание школьников, детские проездные, мониторинг способностей учащихся, повышение профессионального уровня учителей и необходимость принятия закона о молодежи.

Первой по заявленной теме выступила заведующая канцелярией аппарата мирового судьи судебного участка № 8 по Советскому району Казани Розалина Валиуллина. Она подчеркнула, что основным звеном всей системы образования является общеобразовательная школа. «Общение с родителями и учителями выявило ряд проблем. Во-первых, переполненность классов в школах, в связи с этим идет обучение во вторую смену, что неудобно для учителей, родителей и учеников. Есть проблемы поднятия престижа преподавателей, нехватка квалифицированных кадров», – рассказала участник дебатов.

По ее мнению, необходимо разнообразить рацион питания учеников в школах, включить в меню больше фруктов и овощей. Валиуллина упомянула и о детских проездных, которые действуют в Москве и Санкт-Петербурге. «Думаю, что и в нашей республике можно сделать такую программу. Все знают, что по достижении семилетнего возраста билет для детей стоит так же, как и взрослый», – отметила она.

Другая участница дебатов, директор молодежного центра «Сэлэт» Айгуль Габдрахманова, считает, что большое внимание необходимо уделить развитию у школьников навыков профессиональных компетенций. «На наш взгляд, нужен пересмотр системы образования с вектором комплексного развития гармоничной личности на всех уровнях. Этого можно достичь путем интеллектуально-творческого, эмоционально-духовного, морально-нравственного и физического воспитания, через индивидуальный подход к каждому ученику и на основе мониторинга его способностей, поощрение интересов и увлечений ребенка, разработку эффективных учебных программ и методических материалов», – заявила она.

Габдрахманова также предложила разработать закон о молодежи. «Закона о молодежи сегодня нет в России. Он бы определял все дефиниции – права и обязанности этой категории граждан. Определенные шаги в этом направлении уже делаются. Например, создано новое Министерство по делам молодежи Татарстана. Молодежь – это такая категория населения, которой нужно заниматься отдельно», – сказала она.

Тему государственно-частного партнерства затронул депутат Госсовета РТ, гендиректор ООО «Тепличный комбинат “Майский”» Ильшат Ганиев. Он назвал примеры, когда крупные холдинги помогают государству в решении определенных задач. Например, в строительстве детсадов или медицинских учреждений. «Когда государство и частные предприятия муниципалитета объединяются, вопросы решаются быстрее», – убежден он.

По словам заместителя главврача по коммерческим вопросам клиники глазной хирургии «Корд» Руслана Кадырова, необходимо ввести новации в системе образования, включая дошкольное, школьное и высшее. «Образование должно не просто давать набор знаний, но и формировать у детей мировоззрение, систему взглядов. Мы об этом забываем. Кроме того, важно поднять престиж преподавателей, их профессиональный уровень. Должна быть преемственность между дошкольными учреждениями и школами», – подчеркнул он.

Свои предложения по теме дебатов внес и руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

«Единая Россия» в Татарстане организовывает свыше 150 площадок для проведения дебатов – в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Дебаты – это обязательный элемент участия в праймериз.

Единый день предварительного голосования в Татарстане, как и в других регионах страны, пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты Госсовета Татарстана шестого созыва от «Единой России».

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.