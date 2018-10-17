Жилье, работа и здоровье: Айрат Зарипов предложил разработать программы для поддержки семей РТ

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Разработать специальные программы для поддержки семей Татарстана предложил сегодня на дебатах «Благополучие будущих поколений» предварительного голосования «Единой России» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

Речь идет о программах финансовой поддержки семей при рождении детей, содействия занятости женщин, создания условий для дошкольного образования малышей в возрасте до трех лет, а также переобучения людей предпенсионного и пенсионного возраста и укрепления здоровья.

«Для татарстанских семей, на мой взгляд, три проблемы являются самыми главными – жилье, работа и здоровье. Нужны специальные программы финансовой поддержки семей при рождении детей. Причем эта поддержка должна возрастать при рождении последующих детей. Необходимы также содействие занятости женщин, создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет», – сказал Айрат Зарипов.

Он заметил, что в Татарстане практически решены вопросы с местами в детсадах для детей старшего возраста. «Нужна специальная программа, которая позволила бы решить вопрос с детьми ясельного возраста. Это позволит достаточно большой группе населения женщин раньше выйти на работу и таким образом укрепить благополучие собственной семьи», – убежден руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Кроме того, по его мнению, важны разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, учитывая, что продолжительность жизни и активность людей растут. «Возможность продления активной трудовой деятельности есть. Нужны специальные программы, которые помогают переобучению, переквалификации людей предпенсионного и пенсионного возраста. Необходимы специальные программы, укрепляющие здоровье людей, а также создание условий для занятий физкультурой и спортом большего количества жителей», – подчеркнул участник дебатов.

По словам Айрата Зарипова, в республике многое делается для увеличения продолжительности жизни населения и поддержки здоровья граждан. Например, строятся ФАПы, модернизируются медицинские учреждения. «Считаю, что в этом направлении нужно продолжать работу, это позволит увеличить продолжительность жизни и возможность вести трудовую деятельность, – добавил он. – Продление жизни связано с вовремя оказанной высокотехнологичной медицинской помощью, созданием возможностей для оздоровления и занятий физкультурой и спортом».

Участник дебатов также обратил внимание на вопросы, связанные со строительством жилья. «Основа благополучия республики, отдельной семьи – это жилье. Граждане должны иметь возможность купить жилье по доступным ценам. Строительство – это отрасль, которая может быть локомотивом всей экономики. Нужно решать жилищные вопросы, то есть вопросы, связанные со строительством», – заявил он.

«Единая Россия» в Татарстане организовывает свыше 150 площадок для проведения дебатов – в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Дебаты – это обязательный элемент участия в праймериз.

Предварительное голосование «Единой России» на выборах в Государственный Совет РТ пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в парламент республики от партии «Единая Россия».

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