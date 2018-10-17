Татар-информ

10 мая 2019, 16:40

ПолитикаОбщество

Жилье, работа и здоровье: Айрат Зарипов предложил разработать программы для поддержки семей РТ

Рекомендуем

ПолитикаОбщество

Жилье, работа и здоровье: Айрат Зарипов предложил разработать программы для поддержки семей РТ

Фото: архив/Султан Исхаков

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям принял участие в дебатах предварительного голосования «Единой России».

(Казань, 10 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Разработать специальные программы для поддержки семей Татарстана предложил сегодня на дебатах «Благополучие будущих поколений» предварительного голосования «Единой России» руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айрат Зарипов.

Речь идет о программах финансовой поддержки семей при рождении детей, содействия занятости женщин, создания условий для дошкольного образования малышей в возрасте до трех лет, а также переобучения людей предпенсионного и пенсионного возраста и укрепления здоровья.

«Для татарстанских семей, на мой взгляд, три проблемы являются самыми главными – жилье, работа и здоровье. Нужны специальные программы финансовой поддержки семей при рождении детей. Причем эта поддержка должна возрастать при рождении последующих детей. Необходимы также содействие занятости женщин, создание условий для дошкольного образования детей в возрасте до трех лет», – сказал Айрат Зарипов.

Он заметил, что в Татарстане практически решены вопросы с местами в детсадах для детей старшего возраста. «Нужна специальная программа, которая позволила бы решить вопрос с детьми ясельного возраста. Это позволит достаточно большой группе населения женщин раньше выйти на работу и таким образом укрепить благополучие собственной семьи», – убежден руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

Кроме того, по его мнению, важны разработка и реализация программ системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения, учитывая, что продолжительность жизни и активность людей растут. «Возможность продления активной трудовой деятельности есть. Нужны специальные программы, которые помогают переобучению, переквалификации людей предпенсионного и пенсионного возраста. Необходимы специальные программы, укрепляющие здоровье людей, а также создание условий для занятий физкультурой и спортом большего количества жителей», – подчеркнул участник дебатов.

По словам Айрата Зарипова, в республике многое делается для увеличения продолжительности жизни населения и поддержки здоровья граждан. Например, строятся ФАПы, модернизируются медицинские учреждения. «Считаю, что в этом направлении нужно продолжать работу, это позволит увеличить продолжительность жизни и возможность вести трудовую деятельность, – добавил он. – Продление жизни связано с вовремя оказанной высокотехнологичной медицинской помощью, созданием возможностей для оздоровления и занятий физкультурой и спортом».

Участник дебатов также обратил внимание на вопросы, связанные со строительством жилья. «Основа благополучия республики, отдельной семьи – это жилье. Граждане должны иметь возможность купить жилье по доступным ценам. Строительство – это отрасль, которая может быть локомотивом всей экономики. Нужно решать жилищные вопросы, то есть вопросы, связанные со строительством», – заявил он.

«Единая Россия» в Татарстане организовывает свыше 150 площадок для проведения дебатов – в Казани, Альметьевске и Набережных Челнах. Дебаты – это обязательный элемент участия в праймериз.

Предварительное голосование «Единой России» на выборах в Государственный Совет РТ пройдет 26 мая. По его итогам будет сформирован список кандидатов в депутаты в парламент республики от партии «Единая Россия». 

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.

Следующая новость

Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ
Новости дня
17:31
УНИКС сыграет в полуфинале плей-офф Единой лиги ВТБ с «Химками»

Серия до трех побед стартует в казанском «Баскет-холле» 22 мая.

17:09
Минниханов заявил, что у Аксубаевского района есть потенциал в области развития животноводства

Президент РТ совершил рабочую поездку в Аксубаево, где посетил цех по выращиванию грибов.

16:40
Жилье, работа и здоровье: Айрат Зарипов предложил разработать программы для поддержки семей РТ

Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям принял участие в дебатах предварительного голосования «Единой России».

16:12
Казанцы смогут увидеть дары современных художников-авангардистов из Санкт-Петербурга

Казанцы увидят около 50 картин известнейших петербургских художников: Алексея Штерна, Николая Сажина, Феликса Волосенкова и Натальи Цехомской.

15:40
Президент Татарстана поручил главе Алексеевского района развивать животноводство в районе

Рустам Минниханов оценил ход посевной и посетил ярмарку местной продукции.

15:12
Рустам Минниханов призвал руководство Нурлатского района поддерживать местный бизнес

Президент Татарстана посетил район с рабочей поездкой.

14:40
Грузия, Черногория и Испания стали самыми популярными странами для летнего отдыха
14:08
Художник Ильгиз Гимранов представит новую выставку «Хрущевочки»

Серию работ «Хрущевочки» Ильгиз Гимранов создал в 2017 году как новый урбанистический художественный концепт.

14:05
Под Нижнекамском на рыбалке утонул 16-летний подросток

Трагедия произошла у СНТ «Индустрия» накануне поздно вечером.

13:50
Татары Азербайджана приняли участие в праздновании 74-летия Победы в ВОВ

Представители татарской диаспоры Азербайджана поделились своими воспоминаниями об участии их близких в ВОВ.

13:28
Фаррахов: Праймериз – это возможность для любого человека раскрыть себя как лидера

Депутат Госдумы от РТ стал гостем дебатов предварительного голосования «Единой России».

13:16
В Набережных Челнах создадут спортивно-учебный центр с гоночными трассами и лабораториями

Молодые люди смогут создать свой автомобиль и опробовать его на трассе картинга, рассказал руководитель команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

13:04
«Бессмертный полк» в Нижнекамске объединил 35 тысяч человек

Горожане шли с портретами своих близких, воевавших в Великой Отечественной войне, прошествовали два километра – от музея до Монумента Победы.

12:36
Чагин: Надо развивать обучающие площадки на предприятиях Татарстана для профориентации молодежи

Руководитель гоночной команды «КАМАЗ-Мастер» считает, что надо заниматься профориентированием, чтобы подрастающее поколение выбирало занятие по душе.

12:31
В Казани произошел серьезный пожар в автосервисе

Площадь пожара составила 220 кв. метров.

12:00
Диана Сафарова: Некоторые критикуют спектакль «Анна Каренина», даже не посетив его

Главный режиссер первого иммерсивного шоу в Казани пригласила любителей театра посмотреть спектакль и только потом дать ему оценку.

11:49
Жительница Казани курила в квартире и спровоцировала пожар, из которого была спасена пожарными

Огонь вспыхнул накануне днем в доме № 5 по улице 2-я Газовая.

11:42
Российские прыгуны в воду взяли «серебро» на казанском этапе FINA

Александр Бондарь и Виктор Минибаев за шесть прыжков смогли набрать 403,02 балла.

11:18
В Казани спортсменки из России заняли третье место на этапе FINA по прыжкам в воду

Дуэт Екатерины Беляевой и Юлии Тимошиной выступал в синхронном прыжке с 10-метровой вышки.

10:44
Роспотребнадзор напомнил, как защититься от перегрева в жару
10:12
В Болгаре появится монумент, посвященный пограничникам всех поколений

Активисты обращаются ко всем неравнодушным жителям города и сел района с просьбой оказать возможную помощь.

09:40
В татарской школе Москвы провели праздник поэзии, посвященный Г. Тукаю

Ученики татарской школы Москвы приняли активное участие во флешмобе «Штаба татар Москвы», посвященном Г. Тукаю.

09:14
Стрелки из Татарстана завоевали все медали в микст-трапе на этапе Кубка России

Второй этап Кубка России по стендовой стрельбе прошел под Казанью на стрельбище «Свияга».

08:32
Заслуженный врач РТ расскажет казанцам, как сохранить память и интеллект

Эдуард Якупов прочтет лекцию «Пища для ума или мед в голове: как сохранить память и интеллект?».

07:41
Рустам Минниханов планирует посетить Алексеевский, Аксубаевский и Нурлатский районы

Президент РТ даст оценку ходу посевной кампании в трех районах республики.

События