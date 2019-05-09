Татар-информ

10 мая 2019, 09:14

Спорт

Стрелки из Татарстана завоевали все медали в микст-трапе на этапе Кубка России

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Спорт

Стрелки из Татарстана завоевали все медали в микст-трапе на этапе Кубка России

Фото: minsport.tatarstan.ru

Второй этап Кубка России по стендовой стрельбе прошел под Казанью на стрельбище «Свияга».

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). Спортсмены из Татарстана завоевали все медали в микст-трапе на втором этапе Кубка России по стендовой стрельбе. Состязания проходили под Казанью – на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе республики, сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Обладателями золотых наград в миксте на траншейном стенде стали Анна Жемкова и Мичил Наговицын, в квалификации поразившие 129 мишеней из 150 возможных, а в финале разбившие 44 цели.

На втором месте разместились Кирилл Багров и Полина Князева (136 + 40), на третьем – Екатерина Субботина и Артем Молостов (137 + 33). Выбившие 128 и 26 мишеней представители Якутии Николай Протопопов и Вероника Иванова – лишь четвертые.

В ските же результаты оказались менее однозначными. Среди женщин две медали достались представительницам Татарстана. Первой оказалась Екатерина Комарова, поразившая 109 и 54 мишени, а третьей – Ландыш Кварталова (117 + 44). «Серебро» – у Анастасии Годованец из Москвы (119 + 52).

Среди мужчин татарстанец Сергей Демин стал лишь вторым (121 + 55). Победил Роман Сенцов из Кургана (120 + 57), а на третьем месте разместился Михаил Довгаль из Новосибирска (121 + 44).

В категории «спортивный резерв» среди юношей верх взял Кирилл Кириллов из РТ, поразивший 74 цели из 100, а среди девушек победила Анастасия Усманова из Удмуртии, разбившая 67 мишеней. Чемпионами Татарстана 2019 года стали Сергей Демин и Зиля Батыршина.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что татарстанские стрелки завоевали большинство медалей в трапе на втором этапе Кубка России

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