Татарстанские стрелки завоевали большинство медалей в трапе на втором этапе Кубка России

(Казань, 7 мая, «Татар-информ»). В первые дни второго этапа Кубка России по стендовой стрельбе большинство медалей завоевали стрелки из Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ.

В первой дисциплине – трапе были разыграны четыре комплекта наград. В категории «спортивный резерв» первые места взяли татарстанцы: среди юношей Ильяс Гафуров, поразивший 65 мишеней из 100 возможных, среди девушек – Валерия Старикова, на счету которой 62 мишени из 100.

Среди мужчин лучший результат показал Артем Копыстынский, в квалификации поразивший 120 мишеней из 125, а в финале – разбивший 44 мишени. Вторым стал другой представитель РТ – Артем Молостов (114 + 41). На третьем месте – москвич Никита Егоров (120 + 32).

Среди женщин же все призовые места достались спортсменкам из Татарстана. Первой стала Полина Князева (110 + 45). Второе место заняла Карима Латыпова (105 + 39), третье – Анна Жемкова (109 + 31).

На проходящем в рамках второго этапа Кубка России чемпионате РТ по стендовой стрельбе победителями стали Артем Копыстынский среди мужчин (120 попаданий) и Екатерина Субботина среди женщин (111). Серебряные награды достались Александру Филиппову и Полине Князевой, бронзовые – Даниле Маслову и Анне Жемковой.

Состязания проходят под Казанью – на стрельбище «Свияга» в Верхнеуслонском районе РТ. Сегодня будут организованы финалы в микст-трапе и квалификация в ските.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.