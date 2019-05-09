В селе Ижевка Менделеевского района открыли памятник воинам-односельчанам

(Казань, 10 мая, «Татар-информ»). На центральной площади села Ижевка Менделеевского района торжественно открыли памятник воинам-односельчанам, передает ИЦ «Менделеевск».



На торжественном митинге, посвященном 9 Мая, жителям и гостям села представили новый памятник. Старый памятник датировался 1975-м годом и располагался около школы.





Глава поселения Нина Сергеева, обращаясь к присутствующим, рассказала, что после получения республиканского гранта было принято решение – все средства выделить на создание нового комплекса.





На стенах мемориала выгравированы имена 149 односельчан. «Мы бережем память каждого земляка», – отметила руководитель.



Открытие памятника состоялось при участии главы района Валерия Чершинцева и председателя Совета ветеранов Любови Сорокиной.





Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Алексеевском открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Кочневу.

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