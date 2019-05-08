В Алексеевском открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Кочневу

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В канун 9 Мая в поселке Алексеевское открыли памятную доску Герою Советского Союза Ивану Кочневу. Теперь на стене второй школы райцентра, носящей имя Героя Советского Союза, установлена памятная доска, пишет газета «Заря».

Открытие доски состоялось при участии двух дочерей героя: Елены Данеевой и Надежды Егоровой. На мероприятии также присутствовали и внуки Ивана Кочнева. Учащихся школы с этим знаменательным событием поздравили замруководителя исполкома Николай Чурин и военком района Владимир Макаров.





Со словами благодарности к руководству района и администрации школы обратилась внучка Ивана Кочнева, Елена Сладкова.

«Для меня большая честь сегодня вместе с вами почтить память моего деда. Хотя его я не застала в живых, но с детства знала, что он был Героем. Знала я это по рассказам и строкам из писем его боевых товарищей, из газет и книг. В каждой семье есть свой герой, и мы должны помнить, что они для нас сделали!» – подчеркнула Елена Сладкова, обращаясь к школьникам.

После торжественной части для родственников и учеников школы в актовом зале состоялся концерт.

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