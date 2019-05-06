Заинских участников Великой Отечественной войны поздравил депутат Госдумы

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Заинские ветераны Великой Отечественной войны получили подарки от депутата Госдумы Айрата Хайруллина – поздравления принимали Леонид Мачтаков и Анна Моисеева, передает «Заинск-информ».





В январе 1942 года Леонид Яковлевич Мачтаков стал курсантом военного училища, после окончания которого был отправлен на фронт. В ожесточенных боях подо Ржевом получил первое осколочное ранение. В ноябре 1942 года отправился под Сталинград. В декабре началось наступление, в котором участвовал и Леонид Яковлевич вместе со своей частью. Солдаты дошли до Луганска, где заинец был ранен автоматной очередью в бою.



После госпиталя в составе 57-й армии он воевал в битве на Курской дуге, где его контузило во время атаки. После выздоровления заинец вновь участвовал в боевых действиях. Мачтаков с гордостью рассказывает, как освобождал Украину, Румынию, Болгарию, Югославию и дошел до Венгрии.





Анна Моисеева окончила курсы медицинских сестер и в 1942 году ушла на фронт. Днем она ассистировала хирургам, а ночью дежурила у постелей раненых бойцов. Моисеева – одна из тех, кто дошел до Берлина, видела своими глазами водружение советского флага на Рейхстаг. Награждена медалью «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Берлина», а также 17 юбилейными медалями.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.