Рустам Минниханов вместе с сыном прошел маршрут «Бессмертного полка» с портретом своего дяди

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник республики Минтимер Шаймиев подержали всероссийскую акцию «Бессмертный полк», которая прошла в Казани.

Как и в предыдущие годы, Президент РТ принял участие в шествии с фотографией своего дяди – Галимзяна Минниханова, который воевал в составе 359-го стрелкового полка, погиб под Москвой 15 декабря 1941 года. Сын Рустама Минниханова Искандер нес портрет деда со стороны матери – Бария Сафиуллина. В руках Госсоветника РТ был портрет его отца – Шагишарипа Шаймиева.

Шествие прошло по центральным улицам города – Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлевской, а завершилось на площади Тысячелетия. Длина маршрута «Бессмертного полка» составила около 2 км.

По предварительной информации организаторов мероприятия, участие в акции приняли около 170 тыс. человек.

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