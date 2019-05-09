В Казани началось многотысячное шествие «Бессмертного полка»

(Казань, 9 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). В Казани стартовала всероссийская акция «Бессмертный полк». Колонна со Знаменем Победы впереди начала движение на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса, у театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Сбор участников шествия был назначен на 13 часов, и уже с первых минут к досмотровым зонам стали подходить казанцы с портретами своих родственников, принимавших участие в сражениях Великой Отечественной войны или ковавших Победу в тылу.

Патриотическая акция объединила людей разных возрастов, многие пришли семьями. Традиционно мероприятие вместе с обычными горожанами поддержали и первые лица республики – Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный советник РТ Минтимер Шаймиев.

Депутат Госдумы от Татарстана Марат Бариев держал в руках портрет своего деда – Нургаяна Сулейманова. «Это мой дед. Он прошел всю финскую войну. 23 июня ушел на Великую Отечественную войну, с тяжелым ранением был комиссован, после лечения вернулся домой. Мы, четыре поколения, пойдем с портретом деда: жена, сестра, племянница и внучка моей сестры. Раньше ходили пять поколений, но мамы не стало. Для нашей семьи День Победы – святой день, большой праздник. Это день памяти. Сестра держит портрет дяди – брата бабушки, который пропал на фронте. Он был разведчиком, до сих пор не можем установить место его гибели. Мы всегда будем помнить тех, кто не вернулся с войны», – рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» депутат.

Шествие пройдет по центральным улицам города – Карла Маркса, Лобачевского, мимо парка «Черное озеро» и по Кремлевской, а завершится на площади Тысячелетия. Длина маршрута «Бессмертного полка» составит около 2 км.

В прошлом году участниками акции «Бессмертный полк» в Казани стали около 165 тыс. человек.

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