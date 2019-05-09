Регбистки из Казани стали чемпионками ПФО

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Казанская команда «Зилант» победила в чемпионате Приволжского федерального округа по регби-7 среди женских коллективов, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.

Турнир прошел на регбийном стадионе спортивного комплекса «Тулпар» в столице Татарстана.

На втором месте – команда «Красный город» из Йошкар-Олы, на третьем – «Легион» из Ижевска. «Энергия» и «Энергия-2» из Казани разместились на четвертой и пятой позициях соответственно. Шестым же оказался «Атлетик» из Ульяновска.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что четыре команды из Татарстана пробились в финал Всероссийских соревнований по регби-7.

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