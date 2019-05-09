Татар-информ

9 мая 2019, 15:40

Здоровье и среда

В Татарстане установится 30-градусная жара

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Здоровье и среда

В Татарстане установится 30-градусная жара

Фото: архив

Осадков на территории республики не ожидается.

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Завтра, 10 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадки на территории республики маловероятны, будет дуть слабый северо-восточный ветер, информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы по региону температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +25, +30 градусов. Прохладнее всего будет на востоке республики. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на территории Татарстана установится аномально теплая погода

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