В Татарстане установится 30-градусная жара

(Казань, 9 мая, «Татар-информ»). Завтра, 10 мая, в Татарстане ожидается переменная облачность. Осадки на территории республики маловероятны, будет дуть слабый северо-восточный ветер, информирует Гидрометцентр РТ.

В ночные часы по региону температура воздуха составит от 11 до 16 градусов тепла. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до +25, +30 градусов. Прохладнее всего будет на востоке республики.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на территории Татарстана установится аномально теплая погода.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.