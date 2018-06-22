На территории Татарстана установится аномально теплая погода

(Казань, 6 мая, «Татар-информ»). Воздушные потоки продолжают выносить на территорию РТ прогретый воздух южных широт, из-за чего в республике установилась очень теплая неустойчивая погода, сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ. По словам службы, среднесуточные температуры воздуха на 4-5 градусов превышают норму.

7 мая Татарстан будет находиться под влиянием поднимающегося с юга циклона. В условиях преимущественно облачной погоды воздух прогреется до +18..+23 градусов. Ночью местами, днем на преобладающей территории пройдут грозы, при осадках скорость ветра достигнет 15 — 20 метров в секунду.

В течение последующих четырех дней в Татарстане потеплеет до +22..+28 градусов. В среду, 8 мая, из-за прохождения фронтов смешающегося на север циклона местами по республике пройдут кратковременные дожди, в следующие три дня существенных осадков не ожидается.

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