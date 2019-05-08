Минтруд России назвал число живущих в стране ветеранов Великой Отечественной

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В России по данным Пенсионного фонда на 1 апреля этого года проживают почти 75,5 тыс. непосредственных участников Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

В стране живут чуть более 96,3 тыс. жителей блокадного Ленинграда и примерно 103,7 тыс. несовершеннолетних узников фашизма. Совершеннолетних узников фашизма в России осталось только 144 человека.

Кроме того, в России насчитывается почти 240,4 тыс. вдов инвалидов и участников войны, свыше 762,6 тыс. тружеников тыла.

В общей сложности в России проживают около 1,28 млн инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и членов их семей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что, согласно данным на 17 апреля, в Татарстане проживают 38 тыс. 642 ветерана Великой Отечественной войны и приравненных к ним лица, включая примерно 1,9 тыс. фронтовиков.

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