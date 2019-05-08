Наставник «Калева»: «Тренер казанцев проделал отличную работу»

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Главный тренер эстонского «Калева» Дональдас Кайрис, комментируя поражение от казанского УНИКСа (84:96), отдал должное работе своего визави.

«Прежде всего хочу поздравить УНИКС. Эта команда демонстрировала качественный баскетбол как в регулярном сезоне, так и в плей-офф», – приводит слова Кайриса пресс-служба турнира.

При этом литовский наставник эстонцев особо отметил работу своего греческого коллеги из УНИКСа Димитриса Прифтиса: «Тренер казанцев проделал отличную работу, имея в своем распоряжении очень талантливых игроков. Сегодня УНИКС забивал с любой позиции и с очень высоким процентом. <...> Соперник был просто неудержим».

«Во второй половине мы внесли коррективы, но было слишком поздно. Хочу поблагодарить наших фанатов – приятно играть при такой поддержке», – добавил специалист.

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