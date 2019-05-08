УНИКС вышел в полуфинал Лиги ВТБ

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Казанский УНИКС победил эстонский «Калев» в Таллине в третьем матче одной четвертой финала Лиги ВТБ со счетом 96:84. Счет в серии до трех побед стал 3–0 в пользу УНИКСа, казанцы вышли в полуфинал.

В столицу Эстонии казанцы прилетели с приятным грузом двух домашних побед и большим желанием завершить четвертьфинальную серию сегодня. Гости начали игру в следующем сочетании: Павел Сергеев, Трент Локетт, Морис Ндур, Евгений Колесников и Реймар Морган. Не попали в заявку Пиеррия Хенри и Костас Каймакоглу.

Играть пришлось не в роскошном Suurhalle в сосновом бору на берегу Балтийского моря, а во вмещающем 1,8 тыс. человек стареньком Spordihall, где хозяева играли еще в чемпионате СССР. Но недавно старый дворец подвергся капитальной реконструкции. «Калев» собрал полные трибуны, билеты на которые стоили от 15 до 20 евро. Игра началась с минуты молчания в память погибших в недавней авиакатастрофе в «Шереметьево».

В первой четверти поначалу соперники в принципе не промахивались, реализуя все атаки подряд, 8:8, 10:10. Но гости так здорово бросали из-за дуги, что за счет трехочковых попаданий казанцы быстро вырвались вперед, 12:18, 21:31. Семь точных дальних бросков в девяти попытках! Забегая вперед, следует сказать, что итоговое соотношение дальних попаданий было красноречивым: 3–15.

Гости были лучше во всех компонентах баскетбола, выигрывали подбор, меньше совершали потерь, чаще делали перехваты. И главное – в первой половине казанцы забивали с игры с процентом 72. Они буквально засыпали чужую корзину трехочковыми, 11 попаданий в 15 попытках до большого перерыва. Так что во второй четверти преимущество УНИКСа росло, как на дрожжах, достигнув +25 к концу периода, 39:64. Все заявленные на матч игроки гостей, кроме Андрея Кощеева, успели поиграть в первой половине. Он сыграл свое в последнем периоде.

В третьей четверти за счет жесткой защиты хозяева сумели приостановить наступление УНИКСа, сделав рывок 11–4. Лишь Морган за первые пять с лишним минут периода смог у гостей набрать очки, 50:68. Но затем казанцы, спокойно поправив прицел, вновь принялись набирать очки. Да, вторая половина осталась за «Калевом», которому удалось выиграть и третью, и четвертую четверти. Жесткий прессинг помог хозяевам осложнить жизнь гостям, заметно сократился разрыв в счете, но переломить ход встречи эстонцам так и не удалось. УНИКС спокойно довел матч до победы, оформив выход в полуфинал.

Счет в серии до трех побед стал 3–0 в пользу казанского клуба. В полуфинале УНИКС сыграет с победителем пары «Химки» – «Астана», где со счетом 2–0 ведет подмосковная команда.

«Калев» (Таллин, Эстония) – УНИКС (Казань, Росссия) – 84:96 (27:36, 12:28, 23:20, 22:12).

Самые результативные: «Калев» – Моултри (19), Миркович (17), Льюис (14), Китсинг (12); УНИКС – Морган (15), Макколлум (24), Смит (16).

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