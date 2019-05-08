(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). По мошенничеству с декретными в Татарстане возбуждено дело об организации преступного сообщества, об этом ИА «Татар-информ» стало известно из собственного источника.

Двенадцать человек стали фигурантами дела о махинациях с декретными выплатами. В схеме хищения денег из Фонда социального страхования были замешаны порядка ста женщин-декретниц.

Как удалось установить сотрудникам подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ и ФСБ, преступное сообщество было создано не позднее января 2013 года.

По версии следствия, преступное сообщество создали директор одного из филиалов регионального отделения ФСС и начальник отдела администрирования страховых взносов этого же филиала. Они разработали план и распределили роли между участниками сообщества.

Участники сообщества создавали липовые фирмы, принимали от них расчетные ведомости, в которых содержались ложные сведения о расходах по беременности и родам, а также реестр с неверными сведениями о зарплате беременных. Обрабатывали эти данные, вводили их в общую базу, после чего по этим данным поступали деньги.

По версии следствия, небольшую часть денег преступники отдавали беременным, остальные забирали себе. Речь идет о хищении 68 миллионов рублей.

Двое из подозреваемых по этому делу – Алексей Беляков и Гия Чухуа – находятся в розыске.

По информации пресс-службы МВД по РТ, уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве при получении выплат, организации преступного сообщества и незаконном образовании юридического лица.

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