Для предотвращения обмеления рек в Куйбышевском водохранилище снизят выпуск воды

(Казань, 8 мая, «Татар-информ», Диана Авакян). Федеральное агентство водных ресурсов приняло решение снизить темпы сброса воды в Куйбышевском водохранилище. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Министерства экологии РТ.

«На сегодняшний день попуск воды из водохранилища с каждым днем уменьшается и за период с 8 мая до 21 мая 2019 года будет сокращен с 18 тыс. кубических метров в секунду до 4 тыс., и будет осуществляться только для обеспечения нужд выработки электроэнергии, что вкупе с притоком воды около 12 — 14 тыс. кубических метров в секунду позволит перевести Куйбышевское водохранилище в режим наполнения», — говорится в сообщении.

Падение уровня воды Волги и Куйбышевского водохранилища является последствием аномально высоких температур этой весной, а также попуска воды для сельско- и рыбохозяйственных нужд регионов, расположенных ниже по Волге, отметили в ведомстве.

Накануне депутаты Госсовета РТ озаботились обмелением рек в республике. Парламентарии Татарстана намерены выйти с предложениями к федеральным коллегам о корректировке водного законодательства.

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