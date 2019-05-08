«Ак Барс» подписал контракт с форвардом Кириллом Петровым

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). «Ак Барс» подписал соглашение с воспитанником клуба, форвардом Кириллом Петровым — контракт рассчитан до конца сезона 2019/2020, сообщает пресс-служба ХК.

Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе «Ак Барса». Также спортсмен выступал на профессиональном уровне за команды «Барс» (Казань), «Нефтяник» (Альметьевск), «Югра» (Ханты-Мансийск), «Бриджпорт Саунд Тайгерс» (Бриджпорт), ЦСКА (Москва) и «Авангард» (Омск).

В сезоне 2018/2019 в КХЛ сыграл в 68 матчах, набрав 26 (10+16) очков.

Ранее казанский клуб подписал контракты сразу с четырьмя игроками – в состав команды вошли Дамир Мусин, Тимур Билялов, Артем Галимов и Максим Марушев.

Больше интересного в ленте Яндекс.Новости - добавьте «Татар-информ» в избранные источники.