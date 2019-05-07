«Ак Барс» подписал четверых молодых игроков

(Казань, 7 мая, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). Сегодня казанский «Ак Барс» четко дал понять, что рассчитывает в новом сезоне на свою молодежь — клуб подписал контракты сразу с четырьмя игроками, информирует клубная пресс-служба.

Двух своих воспитанников «Ак Барс» выкупил в других клубах.

Защитник Дамир Мусин вернулся домой в результате обмена с «Нефтехимиком», нижнекамский клуб взамен получил денежную компенсацию. Минувший сезон Мусин начинал в «Сочи». Суммарно за сочинский клуб и «Нефтехимик» он провёл 55 матчей и набрал 7 (3+4) очков при показателе полезности −1. Всего в КХЛ 24-летний защитник провёл 239 матчей, в которых набрал 33 (9+24) очка.

Точно таким же образом «Ак Барс» вернул вратаря Тимура Билялова из рижского «Динамо». Латвийский клуб получит взамен денежную компенсацию. Недавно Билялов подписал с «Динамо» новый однолетний контракт. 24-летний воспитанник «Ак Барса» в минувшем сезоне принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата и сумел одержать 15 побед. В среднем за игру Билялов отражал 93,0% бросков и пропускал 2,18 шайбы. Четырежды отыграл на ноль.

Кроме того, «Ак Барс» продлил контракты с нападающими молодежного «Барса» Артёмом Галимовым и Максимом Марушевым. Игроки приняли квалификационные предложения. Новые соглашения рассчитаны до конца сезона 2020/21. Оба эпизодически привлекались в первую команду.

Такое внимание к молодежи — явное свидетельство кредо нового наставника «белых барсов» Дмитрия Квартальнова, любящего и умеющего работать с молодыми хоккеистами.

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