Ученые нашли способ снизить риск преждевременной смерти почти на треть

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Даже занятия спортом в течение всего лишь двух дней в неделю, по выходным, на 30% снизили риск преждевременной смерти. К такому выводу пришла группа британских исследователей, сообщает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

Медики изучили данные о здоровье 63 тыс. человек, занимавшихся спортом два дня в неделю. Как правило, они уделяли либо 150 минут умеренной активности, либо 75 минут – интенсивным тренировкам. В обоих случаях разница в состоянии организма по сравнению с вообще не занимающимися спортом пациентами оказалась разительной.

Впрочем, даже менее продолжительные и более частые тренировки оказались полезны для здоровья людей. Менее 150 минут занятий спортом в неделю позволили уменьшить риск развития хронических заболеваний, говорится в работе, опубликованной в JAMA Internal Medicine.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что определен продукт, серьезно увеличивающий риск преждевременной смерти.

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