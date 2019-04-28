Назван продукт, серьезно увеличивающий риск преждевременной смерти

(Казань, 28 апреля, «Татар-информ»). Употребление жирной рыбы увеличило риск преждевременной смерти на 50%. К такому выводу пришли шведские исследователи, статья которых опубликована в журнале JAMA Network Open, передает РИА Новости со ссылкой на MedicalXpress.

В течение десяти лет ученые наблюдали за питанием более тысячи добровольцев, которым к началу эксперимента было по 70 лет. Оказалось, что употреблявшие пищу, в большом количестве содержащую полихлорированные бифенилы, умирали в полтора раза чаще представителей других групп.

Больше всего полихлорированных бифенилов в жирной рыбе, в том числе в лососе и салаке. Кроме того, их достаточно много в мясных и молочных продуктах.

По мнению медиков, количество жирной рыбы в рационе следует ограничить. При этом, проводя исследование, специалисты не учитывали роль факторов риска, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что красное мясо оказалось опасно даже в малых количествах.

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