«Юные тимуровцы» Менделеевска поздравили ветеранов с наступающим праздником

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). Воспитанники волонтерского объединения «Юные тимуровцы» Центра детского творчества Менделеевска вышли на аллею Героев поздравить горожан с 9 Мая, передает ИЦ «Менделеевск».



«Тимуровцы» прошлись по аллее Героев, Ленинскому скверу, а также центральным улицам и дошли до аллеи Химиков. Ребята дарили открытки, поделки, сделанные своими руками, и Георгиевские ленточки, а участникам войны вручали еще и листовки — письма благодарности.





По словам педагога Светланы Узловой, волонтеры активно готовились к празднованию 74-й годовщины Великой Победы. Накануне праздника ребята посещали участников войны и ветеранов тыла на дому, поздравляли, выражали им благодарность за мир и счастливое детство.





По словам ветерана труда Илгизар Тимергалеевой, в канун Великой Победы вдвойне приятно слышать теплые слова со стороны молодого поколения.





«Спасибо организаторам акции и воспитанникам ЦДТ. Мы остались под большим впечатлением за проявленную заботу юных тимуровцев», – отметила ветеран.



Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в парке Героев верхнеуслонцы вспомнили своих земляков – Героев Советского Союза.

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